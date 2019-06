Δεν πήγαν καλά τα πράγματα για τον ράπερ Meek Mill στους τελικούς του ΝΒΑ.

Ο γνωστός φίλαθλος των Σίξερς έχασε 200.000 μετά την ήττα των Ουόριορς από τους Ράπτορς στο Game 6.

Δεν τα... βάζεις με τον Καουάι Λέοναρντ, θα σε τιμωρήσει!

Meek Mill Bet 200k On The Warriors Last Night & LOST pic.twitter.com/3B67VEi6Gd

— 2CooI2Blog (@2Cool2Bl0g) 14 Ιουνίου 2019