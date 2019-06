Nτελ Κάρι: «Οι Ουόριορς ηττήθηκαν, αλλά ήταν σαν να νίκησαν» (pic)

Οι Ουόριορς έχασαν το τίτλο από τους Ράπτορς και έτσι δεν κατάφεραν να κάνουν το three-peat.

Ο πατέρας του Στεφ Κάρι, Ντελ μίλησε για την φετινή σεζόν των πολεμιστών, ενώ τόνισε πως η ήττα του Γκόλντεν Στέιτ μοιάζει σαν νίκη.

«Κάνεις αυτό για 5 χρόνια με όλες αυτές τις συνθήκες και ακόμα να είσαι μέσα σε αυτό. Δεν το πιστεύω. Εμείς πρέπει να γιορτάσουμε την ήττα περισσότερο από κάθε άλλη. Ξέραμε πόσο δύσκολο ήταν. Χάσαμε, αλλά ήταν σαν νίκη», ανέφερε.

Dell Curry put the Warriors' loss in perspective and celebrates the journey (via @ramonashelburne) pic.twitter.com/zUwV3sNH34

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 14 Ιουνίου 2019