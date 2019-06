Ο Drake αγκαλιά με την κούπα του Πρωταθλητή! (pic)

Μπορεί ο Drake να μην ήταν στο Όκλαντ για να πανηγυρίσει με τους Ράπτορς την κατάκτηση του πρωταθλήματος, αλλά στήριξε την ομάδα του Τορόντο από την αρχή μέχρι το τέλος της πορείας και του άξιζε μια επιβράβευση. Ο γνωστός ράπερ περίμενε με υπομονή μέχρι που η κούπα του πρωταθλήματος έφτασε στα χέρια του και φυσικά δεν έχασε την ευκαιρία να βγάλει φωτογραφία έχοντας αγκαλιά το τρόπαιο.

“The rise to the top of this mountain has been biblical.” #WeTheNorth pic.twitter.com/nRePL9MY2I

— Toronto Raptors (@Raptors) 15 Ιουνίου 2019