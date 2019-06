Οι Νετς δεν θα κρατήσουν τον Ράσελ αν πάρουν τον Ίρβινγκ (pic)

Το ΝΒΑ τελείωσε και τώρα ξεκινά η περίοδος της... τρέλας. Οι μετακινήσεις και οι νέες συνθέσεις των ομάδων για ακόμα μια σεζόν έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον και οι συζητήσεις έχουν ήδη αρχίσει. Όπως όλα δείχνουν οι Νετς δεν πρόκειται να κρατήσουν τον ΝτιΑντζελο Ράσελ, ο οποίος έκανε τρομερή σεζόν, αν τελικά καταφέρουν να πείσουν τον Ίρβινγκ να μετακομίσει στο Μπρούκλιν, ενώ ο νεαρός παίκτης θα μπορούσε να κάνει το αντίθετο δρομολόγιο και να βρεθεί στην Βοστόνη.

Nets "highly unlikely" to keep D'Angelo Russell if they sign Kyrie Irving, per @IanBegley pic.twitter.com/N62zuXN8UA

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) 15 Ιουνίου 2019