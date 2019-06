Ιμπάκα: «Ένα παιδί από το Κονγκό έγινε πρωταθλητής NBA» (pic)

«Ένα παιδί από το Κονγκό έγινε πρωταθλητής NBA κάτι που δε φαίνεται και πολύ λογικό. Υποτίθεται πως δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ, αλλά ποτέ δεν έχασα την πίστη μου. Αυτό ήταν ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα, αλλά ταυτόχρονα μία ευκαιρία να θυμίσω σε όλα τα παιδιά από το Κνγκό, την Αφρική, όλου του κόσμου πώς όλα είναι πιθανά» ανέφερε στο μήνυμά του ο Σερζ Ιμπάκα.

A kid from Congo, becoming an NBA Champion is sureal. I was not supposed to be here but I never lost faith. This is a dream come true but also an opportunity for me to remind every kid in Congo, in Africa and everywhere that anything is possible. Thank you Toronto and Canada pic.twitter.com/vigq4XMPrE

