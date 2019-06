Ο Κλέι Τόμπσον υπέστη ρήξη χιαστών και ουσιαστικά θα χάσει το μεγαλύτερο μέρος της επόμενης σεζόν.

Οι Ουόριορς πάντως σε ένδειξη ευγνωμοσύνης για όσα έχει προσφέρει ο γκαρντ της ομάδας, σκοπεύει να του ανανεώσει τη συνεργασία.

Τουλάχιστον για αυτό είναι σίγουρος ο πατέρας του Κλέι Τόμπσον, Μάικαλ.

Klay Thompson's father Mychal says there's "no question" he will re-sign with Warriors this summer, per @Con_Chron pic.twitter.com/F97Z2WLDWc

— Bleacher Report (@BleacherReport) 14 Ιουνίου 2019