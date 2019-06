Η αλήθεια είναι πως δε αμφέβαλλε και κανείς για το που θα κατέληγε το βραβείο του πολυτιμότερου παίκτη των τελικών.

Ο Καουάι Λέοναρντ έκανε «όργια» στα παρκέ, ωστόσο βρέθηκε ένας που προτίμησε τον Φρεντ ΒανΦλιτ.

Ο Χιούμπι Μπράουν γνωστός σχολιαστής αγώνων στο ραδιόφωνο του ESPN ήταν αυτός που ξεχώρισε από τους άλλους.

Everyone voted for Kawhi Leonard to win Finals MVP....except Hubie Brown

(h/t @sam_amick ) pic.twitter.com/CGsVWw0U1R

— NBA Central (@TheNBACentral) 14 Ιουνίου 2019