Ο Κοκόσκοφ θα είναι βοηθός στους Κινγκς (pic)

Μπορεί η παρουσία του ως head coach στους Σανς να μην ήταν η αναμενόμενη και να απολύθηκε, αλλά ο Ιγκός Κοκόσκοφ βρήκε γρήγορα δουλειά.

Ο Βλάντε Ντίβατς δε θα μπορούσε να μην εκτιμά τον συμπατριώτη του και έτσι θα είναι μέλος του προπονητικού team των Κινγκς.

Ο Κοκόσκοφ θα είναι ο άμεσος συνεργάτης του Λουκ Ουόλτον τον οποίο προσέλαβαν πριν λίγες μέρες.

