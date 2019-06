Λέοναρντ – Σιάκαμ: Ισοφάρισαν Τζόρνταν – Πίπεν, μπροστά τους οι ΛεΜπρον – Ουέιντ!

Λέοναρντ και Σιάκαμ εκτός από πρωταθλητές κατάφεραν και έγραψαν ιστορία. Οι δυο τους συνδυάστηκαν και είχαν στα playoffs 1.187 πόντους και με αυτούς κατάφεραν να ισοφαρίσουν στην δεύτερη θέση τους Τζόρνταν με τον Πίπεν. Στην κορυφή της σχετικής λίστας είναι οι ΛεΜπρον Τζέιμς και Ουέιντ που είναι το μόνο ζευγάρι που έχει πετύχει παραπάνω, έχοντας 1.222 από το 2012.

Kawhi Leonard and Pascal Siakam combined to score 1,187 points this postseason, tied with Michael Jordan and Scottie Pippen for 2nd-most by teammates in a single #NBAPlayoffs in @NBAHistory. LeBron James and Dwyane Wade are the only pair to have recorded more (1,222 in 2012). pic.twitter.com/mYMYOLHyEB

— NBA.com/Stats (@nbastats) 14 Ιουνίου 2019