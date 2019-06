Το Τορόντο γιορτάζει και για αυτό μεγάλο ρόλο έπαιξε ο Καουάι Λέοναρντ.

Ο Klaw είχε 22 πόντους στο Game 6 και έβαλε το κερασάκι στην τούρτα, σε όλα αυτά που έκανε σε όλη τη διαδρομή του στα playoffs.

Έτσι πήρε το βραβείο του ΜVP σπίτι του.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του.

@kawhileonard's 22 PTS guide the @Raptors to their first ever NBA Championship! #WeTheNorth #NBAFinals pic.twitter.com/VDjG0sSsaB

— NBA (@NBA) 14 Ιουνίου 2019