Γκριν: «Όλοι νομίζουν πως... τελείωσαν οι Ουόριορς, θα επιστρέψουμε» (vid)

Οι Ουόριορς δεν κατάφεραν να πάρουν το 4ο πρωτάθλημα τους τα τελευταία 5 χρόνια, αφού ηττήθηκαν από τους Ράπτορς στο Game 6.

Ο Ντρέιμοντ Γκριν εξέφρασε την σιγουριά του πως η ομάδα του θα επιστρέψει δριμύτερη, ενώ τόνισε πως όλοι νομίζουν πως έχει έρθει το τέλος για την ομάδα του.

«Όλοι νομίζουν πως ήρθε το τέλος για τους Ουόριορς, αλλά εμείς θα επιστρέψουμε», ήταν τα λόγια του κορυφαίου αμυντικού των πολεμιστών.

“I think everybody thinks it’s kind of the end of us. That’s just not smart … we’ll be back.”

Draymond Green doesn’t believe Golden State's run of success is over. pic.twitter.com/K3qwkJkPpW

— CBS Sports HQ (@CBSSportsHQ) 14 Ιουνίου 2019