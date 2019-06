«Ερωτεύτηκε» το βραβείο του MVP του Λέοναρντ ο Λάουρι! (vid)

Οι δύο συμπαίκτες πέρασαν πολλά από το trade που έγινε το καλοκαίρι και άλλαξε τις ισορροπίες, αλλά στο τέλος της διαδρομής δεν θα μπορούσαν να είναι πιο χαρούμενοι για την πορεία. Λάουρι και Λέοναρντ βρήκαν τρόπο να είναι εξαιρετικοί στο παρκέ και τώρα γεύονται τους καρπούς των κόπων τους. Μετά το τέλος του αγώνα, βρέθηκαν για μια συνέντευξη και το κλίμα ανάμεσα τους ήταν εξαιρετικό. Εκείνο πάντως που έκλεψε την παράσταση ήταν η... αγάπη του Λάουρι για το τρόπαιο του MVP που κέρδισε ο συμπαίκτης του.

Just did a really cool interview with Kawhi and Kyle Lowry, about how they got here and everything this title means, and here’s what happened before we even started rolling. Special. pic.twitter.com/jpZIBJlxdI

— Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) 14 Ιουνίου 2019