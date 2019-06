Πάλεψε σαν λιοντάρι ο Κλέι Τόμπσον και δεν ήθελε να τα παρατήσει, ακόμα και μετά τη ρήξη χιαστού που υπέστη.

Ο σουτέρ των Ουόριορς, λίγο μετά τον τραυματισμό του ζήτησε από τον Στιβ Κερ να του δώσει 2 λεπτά να ξεκουραστεί για να τον επαναφέρει στο ματς.

Ζούσε το ματς στα... κόκκινα και δεν ήθελε με τίποτα να φύγει από το παιχνίδι, ακόμα και με 1 πόδι!

"Just a two minute rest, I'll be ready". That's what Klay told Kerr. With a torn ACL.

— Chris Ballard (@SI_ChrisBallard) 14 Ιουνίου 2019