Καουάι σε Λάουρι: «Ξέρω ότι αντάλλαξαν τον καλύτερο σου φίλο...» (vid)

Μια ανταλλαγή το καλοκαίρι ήταν εκείνη που έκανε αίσθηση και τελικά άλλαξε τα δεδομένα στο ΝΒΑ. Οι Ράτορς έδωσαν τον ΝτεΡόζαν και πήραν τον Λέοναρντ και εκείνος τους οδήγησε μέχρι το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους. Ο Καουάι εξομολογήθηκε τι είχε στείλει σε μήνυμα το καλοκαίρι στον Λάουρι, που μόλις είχε χάσει τον καλύτερο του φίλο.

«Ήρθα εδώ με την σωστή νοοτροπία. Ας βγούμε έξω και ας κερδίσουμε παιχνίδια. Έστειλα μήνυμα στον Κάιλ πιθανότατα μια ημέρα μετά το trade και του είπα ας βγούμε εκεί έξω και ας κάνουμε κάτι ιδιαίτερο. Ξέρω ότι ο καλύτερος σου φίλος έφυγε, ξέρω ότι είσαι θυμωμένος, αλλά ας το κάνουμε να δουλέψει. Και είμαστε εδώ σήμερα».

