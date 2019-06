Μπορεί να είχαν τις κόντρες τους κατά τη διάρκεια των τελικών, αλλά ο Κάρι ξέρει τι σήμαινε το πρωτάθλημα για την πόλη του Τορόντο και για τον πιο διάσημο οπάδο της, τον Drake.

Ο ηγέτης των Ουόριορς που ήταν μοιραίος στο Game 6, έκανε video-κλήση στον γνωστό ράπερ και του έδωσε συγχαρητήρια.

Δείτε τον Στεφ

Steph Curry congratulating Drake on Toronto’s championship over the phone!! #respect via @closeup360 pic.twitter.com/lSKf9azNSa

