Μοιραίος Κάρι: 0/8 σουτ για το... προσπέρασμα στα τελευταία 20 δευτερόλεπτα! (pic & vid)

Μοιραίος στάθηκε ο Στεφ Κάρι στο Game 6 των τελικών.

Ο γκαρντ των Ουόριορς αστόχησε σε τρίποντο, 6 δευτερόλεπτα για το τέλος και έχασε την ευκαιρία να δώσει προβάδισμα στην ομάδα του.

Πλέον ο Στεφ μετρά 0/8 σουτ σε προσπάθειες για το προσπέρασμα στα playoffs, στα τελευταία 20 δευτερόλεπτα του ματς.

Δεν τα κατάφερε ο κορυφαίος σουτέρ του κόσμου.

Steph Curry is now 0/8 on go-ahead shots within the final 20 seconds in the playoffs pic.twitter.com/fpjVSykbrD

— Bailey Carlin (@BaileyCarlin) 14 Ιουνίου 2019