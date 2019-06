Παίκτες Ουόριορς: «Η Oracle Arena είναι το σπίτι μας» (vid)

Οι Ουόριορς φιλοξενούν τους Ράπτορς για το Game 6 των τελικών του ΝΒΑ, σε ένα παιχνίδι που θα είναι το τελευταίο της ομάδας στην «Oracle Arena». Έτσι, παίκτες και προπονητής αποχαιρετούν το... σπίτι τους και θέλουν να το κάνουν με νίκη έναντι των Ράπτορς ώστε όλα να κριθούν στο Game 7 στο Τορόντο.

Λίγη ώρα πριν το πρώτο τσάμπολ, δημοσιεύτηκε βίντεο, με τους Κάρι, Τόμπσον, Γκριν, Ντουράντ, Ιγκουοντάλα, Λίβινγκστον να έχουν πολλά να πουν για το γήπεδο αυτό...

“Oracle is home..." The Dubs describe what Oracle Arena means to them as they bid farewell to the arena the team has called home for 47 years. (via @warriors)

Game 6 of the #NBAFinals presented by @YouTubeTV begins at 9pm/et on ABC & TSN. pic.twitter.com/F6Zmqv5cWP

— NBA (@NBA) June 13, 2019