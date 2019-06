Φίλος των Ουόριορς έδωσε 138.574 δολάρια για δύο εισιτήρια του έκτου τελικού! (pic)

Αδιανόητο, αλλά πέρα για πέρα αληθινό.

Φίλος των Ουόριορς έδωσε για δύο court seats του έκτου τελικού με αντίπαλο τους Ράπτορς το ποσό των 138.574 δολάρια.

Να θυμίσουμε πως το αποψινό παιχνίδι είναι το τελευταίο στην «Oracle Arena».

JUST IN: The 2019 NBA Finals highest per ticket price has been eclipsed. A person just paid $69,287.21 each on the @warriors website for two courtside seats (Total: $138,574.42) to tomorrow’s Game 6 in Oakland. pic.twitter.com/EoQjvEw5lv

— Darren Rovell (@darrenrovell) 12 Ιουνίου 2019