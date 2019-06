Ουόριορς: H ανάλυση της άμυνας που τους χάρισε το Game 5! (vid)

Οι Ουόριορς πήραν την νίκη στο Game 5, όμως εκεί χρειάστηκαν να παίξουν σπουδαία άμυνα στην τελευταία φάση για να κάνουν το break.

Ο Ιγκουοντάλα βοήθησε τον Τόμπσον στο μαρκάρισμα του Λέοναρντ (double team), αναγκάζοντας τον Klaw να πασάρει στον ΒανΦλίτ.

Όμως ο Λιβινγκστον έπεσε γρήγορα πάνω του, ο ΒανΦλίτ βρήκε τον Λάουρι στη γωνία, αλλά ο Γκριν κατάλαβε τι πάει να γίνει και αλλοίωσε την προσπάθεια του Κάιλ, χαρίζοντας τη νίκη στους Ουόριορς.

Δείτε το video του NBA

The @warriors defense on the final possession clinches a Game 5 victory! #NBABreakdown

TOR 3-2 GSW, Game 6

9:00pm/et

TSN pic.twitter.com/7r83r2MMKQ

— NBA (@NBA) 13 Ιουνίου 2019