Ο Μπολ προπονήθηκε μπροστά σε 12 ομάδες NBA (vid)

Ο γιος του Μανούτ Μπολ παίζει σέντερ, έχει ύψος 2.18 και χειρίζεται άριστα τη μπάλα.

Οι τελευταίες προβλέψεις τον φέρνουν στην πρώτη «δεκάδα» των επιλογών του ντραφτ.

Ο Μπολ Μπολ προπονήθηκε μπροστά σε 12 ομάδες του ΝΒΑ και σε 5 GM, στην προσπάθειά του να ανέβει κι άλλο στην εκτίμηση των οργανισμών.

Bol Bol conducted a Pro Day in LA yesterday in front of approximately a dozen NBA teams, including five GMs, to ease concerns around his health and remind them of his ultra high skill-level. Bol showed why he's considered a top-five talent in this draft in terms of pure upside. pic.twitter.com/GSPF6W3FYL

— Jonathan Givony (@DraftExpress) 13 Ιουνίου 2019