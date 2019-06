Ίρβινγκ: Στο Μπρούκλιν τύπωσαν φανέλες με το όνομα του! (pic)

Ο Κάιρι Ίρβινγκ θα είναι ένας από τους πιο περιζήτητους free agents και τις τελευταίες μέρες οι Νετς κερδίζουν πόντους για την απόκτηση του.

Μάλιστα στο Μπρούκλιν υπάρχει τέτοια τρέλα για τον Uncle Drew σε σημείο που τυπώθηκαν ήδη οι πρώτες φανέλες με το όνομα του και το Νο.11.

Μια ενδεχόμενη μετακόμιση του Κάιρι στο Μπρούκλιν αρέσει και στον Ντ'Άντζελο Ράσελ που έκανε like στην φωτογραφία που κυκλοφόρησε.

D'Angelo Russell likes a post that shows him & Kyrie Irving in Nets jerseys pic.twitter.com/EKCYHzxZsP

— Ball Realm (@TheBallRealm) 13 Ιουνίου 2019