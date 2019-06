Κάρι: «Θεωρώ ηλίθιο να νομίζουν πως μας επηρεάζουν όταν μας βρίζουν» (vid)

Λίγες μέρες νωρίτερα κάποιο φίλο των Ράπτορς εντόπισαν τους γονείς του Στεφ Κάρι και τους έβριζαν.

Ο γκαρντ των Ουόριορς ρωτήθηκε σχετικά και ανέφερε, «βρισκόμαστε στους τελικούς 5 σερί χρόνια, είμαστε στο τοπ επίπεδο και είναι δύσκολο να αποφύγεις τέτοιες συμπεριφορές. Οι φίλαθλοι προσπαθούν να γίνουν μέρος των τελικών ή να τους επηρεάσουν, ειδικά μέσω των social media. Προσωπικά θεωρώ ηλίθιο να πιστεύουν ότι μας επηρεάζουν κατασκηνώνοντας έξω από το ξενοδοχείο και βρίζοντας είτε εμάς είτε τις οικογένειές μας. Το αντιμετωπίζουμε με ευγένεια πάντως., το αγνοούμε και δεν μας επηρεάζει καθόλου».

