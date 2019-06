Μπορεί να βρισκόμαστε στην offseason, αλλά ο Λόνζο Μπολ δεν σταματά να δουλεύει σκληρά.

Ο παίκτης των Λέικερς κάνει ειδικές ασκήσεις, δείχνοντας πως ανυπομονεί να παρουσιαστεί καλύτερος στη νέα σεζόν.

Φέτος ο Λόνζο μέτρησε 9.9 πόντους, 5.3 ριμπάουντ και 5.4 ασίστ.

Lonzo Ball #LakeShow

Putting in work this off season. #NBA #BBB pic.twitter.com/qgDQQzfNy9

— FLEE TV@FLEESPORTS) 12 Ιουνίου 2019