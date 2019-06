Πήραν... φωτιά οι Ουόριορς στο Game 5 των τελικών με τους Ράπτορς.

Η ομάδα του Κερ πέτυχε 20 τρίποντα και έκανε ρεκόρ για εκτός έδρας ματς τελικών.

Δείτε τα τρίποντα του Γκόλντεν Στέιτ

The @warriors set a record for 3PM in a #NBAFinals road game with 20 triples made in the Game 5 victory! #StrengthInNumbers

TOR 3-2 GSW, Game 6

9:00pm/et - Thursday, 6/13

AB TSN pic.twitter.com/U6e0c0yHxK

— NBA (@NBA) 13 Ιουνίου 2019