Ουόριορς: Ευκαιρία να γράψει ιστορία ο Κάρι, θα χρειαστεί βοήθεια (vids)

Η φετινή σειρά των Τελικών είναι γεμάτη ανατροπές και με πολλά θέματα να απασχολούν οπαδούς και δημοσιογράφους. Οι Ράπτορς με την εντυπωσιακή τους πορεία έφτασαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους σε αυτή την θέση, ο Drake έκλεψε την παράσταση στην άκρη του παρκέ, ο Λέοναρντ έκλεψε την παράσταση μέσα στο παρκέ και ο Ντουράντ πρωταγωνιστεί στα ρεπορτάζ. Το μεγάλο ερώτημα ήταν αν θα καταφέρει να παίξει σε κάποιον από τους Τελικούς και όταν οι Ουόριορς έφτασαν με την πλάτη στον τοίχο εκείνος μπήκε και άντεξε μόλις 12 λεπτά πριν τραυματιστεί πολύ σοβαρό και κόψει τον Αχίλλειο του. Πλέον, τα δεδομένα έχουν αλλάξει.

Οι Ράπτορς νίκησαν δύο φορές μέσα στο Όκλαντ έκαναν το 3-1 και είχαν 3 ευκαιρίες για... match ball. Οι πρωταθλητές είχαν βρεθεί στην αντίθετη πλευρά της ανατροπής και για πρώτη φορά καλούνται να την κάνουν εκείνοι. Το πρώτο βήμα το έκαναν, η σειρά είναι πλέον στο 3-2 και οι δύο ομάδες παίζουν τα... ρέστα στους στο Game 6. Ο Ντουράντ είναι εγχειρισμένος στο κρεβάτι του... πόνου, είναι σίγουρα εκτός και όσοι είναι στο παρκέ οφείλουν να πορευτούν μόνοι τους, χωρίς έναν εκ των ηγετών τους και να κάνουν μια πολύ μεγάλη ανατροπή.

Το Όκλαντ φοράει τα... καλά του και αναμένει ένα ακόμα τεράστιο ματς, με του Πρωταθλητές να οφείλουν να βγάλουν αντίδραση αν δεν δεν θέλουν να πάει... στράφι η δύσκολη σεζόν που πέρασαν. Οι τραυματισμοί διαδέχονταν ο ένας τον άλλον και όσοι έχουν μείνει καλούνται να κάνουν πράγματα τα οποία δεν είναι εκείνα που είναι... μαθημένοι. Όλοι πρέπει να κάνουν ένα βήμα μπροστά και να καλύψουν το μεγάλο κενό που άφησε ο τραυματισμός ενός εκ των καλύτερων παικτών τους.

Πριν τραυματιστεί το παράπονο του Ντουράντ ήταν για την αποδοχή που έχει πάρει στους Ουόριορς και με δύο βραβεία MVP Τελικών δεν έχει καταφέρει να πείσει τους πιο... δύσπιστους ότι είναι ο κορυφαίος. Εκείνος που πάντα θα έχει τον τίτλο του ηγέτη της ομάδας είναι ο Στεφ Κάρι και πρώτη φορά καλείται να ηγηθεί ολοκληρωτικά και να πάρει την ομάδα στις πλάτες του.

"Down 6 on the road. #NBAFinals on the line. How will the game end?!"#NBATwitter: pic.twitter.com/FBb3M43qOA — Golden State Warriors (@warriors) 13 Ιουνίου 2019

ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΓΡΑΨΕΙ ΙΣΤΟΡΙΑ Ο ΚΑΡΙ

Ο Κάρι λοιπόν μετά τα όσα έχουν γίνει έχει μείνει ο απόλυτος ηγέτης που με συνοδοιπόρους τους Τόμπσον και Γκριν, που οφείλουν να κάνουν step up, πρέπει να αποδείξει ότι είναι σκληρός και αντέχει να οδηγήσει την ομάδα του. Μέχρι τώρα ατομικά τα καταφέρνει εξαιρετικά, αφού οι αριθμοί του έχουν μείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα, αλλά ένας σωστός ηγέτης φαίνεται στα δύσκολα και τα δύσκολα που αντιμετωπίζουν φέτος οι Ουόριορς είναι διαφορετικά από τις άλλες σεζόν.

Οι Πρωταθλητές είναι με την πλάτη στον τοίχο και για να πάρουν ανάσα χρειάζονται μεγάλα ματς όχι μόνο από τους ηγέτες τους, αλλά από όλους συμμετέχουν στην ομάδα. Ο Κάρι οφείλει να δείξει τον δρόμο. Έχει μέχρι τώρα στα 21 παιχνίδια των playoffs 28.5 πόντους, 6.1 ριμπάουντ και 5.7 ασίστ, νούμερα που είναι ανεβασμένα από την κανονική διάρκεια. Ο Κάρι τόνισε ότι το Game 6 πρόκειται να είναι διασκεδαστικό, οι Ουόριορς έχουν μια ευκαιρία να φέρουν τα πάντα σε ισορροπία και χρειάζεται πίστη και ικανότητα.

Τα συναισθήματα οφείλουν να μπουν στην άκρη και να μιλήσει η καρδιά του πρωταθλητή, με τον Στεφ να είναι εκείνος που ξέρει τον δρόμο και οφείλει να τον δείξει και στους υπόλοιπους. Χρόνος για πισωγυρίσματα δεν υπάρχει, ο Αμερικανός γκαρντ αγωνίζεται τόσα χρόνια για έναν προσωπικό τίτλο που δεν έχει καταφέρει να κατακτήσει και φέτος έχει μοναδική ευκαιρία.

Είναι εκείνος και γύρω του οι υπόλοιποι και μπορεί μαζί με το όνειρο της ανατροπής της ομάδας του να ζήσει και το δικό του. Η αποφασιστικότητα υπάρχει, η ποιότητα σίγουρα, αλλά μόνος του δεν μπορεί να το κάνει και είναι φανερό. Μπορεί να δείξει τον δρόμο, ο οφείλει εδώ που έχει φτάσει η κατάσταση να ηγηθεί, αλλά είναι σίγουρο ότι κόντρα στους ταλαντούχους Ράπτορς και το μοναδικό σύνολο που έχουν εμφανίσει την φετινή σεζόν να χρειάζεται βοήθεια.

ΤΟΜΠΣΟΝ ΚΑΙ ΓΚΡΙΝ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΒΓΟΥΝ ΑΠΌ ΤΗΝ COMFORT ZONE ΤΟΥΣ

Πολλοί βλέποντας τον Κέβιν Ντουράντ να επιστρέφει και να πέφτει τελειωτικά στο παρκέ, είδαν και τους Ουόριορς να «ξαπλώνουν» δίπλα του παραδομένοι. Μεγάλη κουβέντα είχε ανοίξει και πριν από αυτό για το πόσο και αν πρέπει να πιεστεί ο KD για να βγει στο παρκέ και να σταθεί στο πλευρό της ομάδας του που τόσο τον χρειάζεται, αλλά μέσα σε 12 λεπτά όλα γκρεμίστηκαν. Ο παίκτης έκοψε τον Αχίλλειο του, πολλά γράφτηκαν και ακούστηκαν, αλλά πλέον ανήκουν στο παρελθόν. Ο Ντουράντ δεν έχασε χρόνο και πέρασε την πόρτα του χειρουργείου και άπαντες οφείλουν να αποδεχτούν το γεγονός ότι αυτή η... δικαιολογία δεν υπάρχει. Μόνος του ο Κάρι δεν μπορεί να τα βάλει με όλους τους Ράπτορς και αυτό είναι γεγονός.

Όσα σουτ και να βρουν στόχο, όσους... λαγούς και να βγάλει από το καπέλο του, η ομάδα του Τορόντο έχει αποδείξει ότι είναι ικανή φέτος να γράψει ιστορία στο ΝΒΑ. Οι δύο παίκτες που οφείλουν να βγουν μπροστά και να στηρίξουν την ομάδα τους στα δύσκολα είναι και οι δύο που με τις εμφανίσεις τους μπορούν να κάνουν και την διαφορά. Τόμπσον και Γκριν είναι οι δύο που μπορεί να ακολουθούν τους Κάρι και Ντουράντ, αλλά είναι και εκείνοι που οφείλουν να κάνουν το βήμα μπροστά. Ο Κλέι έχει αποδείξει τι είναι ικανός να κάνει, έχει χάσει ήδη ένα ματς της σειράς και θέλει να βγει εκεί έξω και να κάνει αυτά που μπορεί. Να... πυροβολήσει το καλάθι των Ράπτορς. Είναι σημαντικό να σταθεί στο πλευρό του Κάρι και να τον βοηθήσει στο σκοράρισμα, δίνοντας πλουραλισμό στην επίθεση των Ουόριορς.

Αντίστοιχα και ο Γκριν, που έχει μάθει να έχει έναν πιο αμυντικό ρόλο, είναι δεδομένο ότι πρέπει να βγει μπροστά για την ομάδα του και να πάρει περισσότερες πρωτοβουλίες. Έχει μάθει να είναι εκείνος που τραβούσε πάνω του τα... πυρά, αλλά τώρα αυτή η πολυτέλεια δεν υπάρχει και οφείλει να βγάλει και άλλες πτυχές του στο παρκέ. Ένας... Κάρι είναι αδύνατον να φέρει την άνοιξη, τουλάχιστον με αυτά που έχουν δείξει οι Ράπτορς μέχρι σήμερα, ο Ντουράντ είναι δεδομένο πλέον ότι θα δει το ματς από την τηλεόραση και αν θέλουν οι πρωταθλητές να έχουν κι άλλη ευκαιρία να παλέψουν για το στέμμα τους έχουν την υποχρέωση να κάνουν υπερβάσεις και να γράψουν μοναδική ιστορία.