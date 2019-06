Ίρβινγκ: Αλλάζει ατζέντη, φουντώνουν οι φήμες για Νετς (pic)

Ο Uncle Drew είναι ελεύθερος να αναζητήσει την επόμενη ομάδα της καριέρας του, κάνοντας opt out τον τελευταίο χρόνο του συμβολαίου του με τη Βοστόνη ύψους 21 εκατομμυρίων δολαρίων και βγαίνοντας στην free agency.

O Adrian Wojnarowski του ESPN αποκάλυψε ότι ο Ίρβγιγκ αλλάζει εκπρόσωπο, ολοκληρώνοντας τη συνεργασία του με τον Τζεφ Ουέσλερ και υπογράφοντας με το Roc Nation Sports του Jay-Z, ο οποίος ήταν για χρόνια μέτοχος στους Νετς.

Κάπως έτσι φουντώνουν οι φήμες που θέλουν τον Ίρβινγκ να συνεχίζει την καριέρα του στο Μπρούκλιν.

Boston's Kyrie Irving is expected to partner with ROC Nation Sports for representation, league sources tell ESPN. https://t.co/2ZQnKvDaLV

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 13 Ιουνίου 2019