Λέικερς και Σέλτικς συζητούν με Πέλικανς για ανταλλαγή του Ντέιβις (pic)

Λέικερς και Σέλτικς έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με τους Πέλικανς. Φυσικά κεντρικό πρόσωπο είναι ο Άντονι Ντέιβις ο οποίος από πέρυσι έχει ζητήσει να αλλάξει περιβάλλον.

Μάλιστα η ομάδα του Λος Άντζελες φαίνεται να έχει ένα μικρό πλεονέκτημα μιας κι έριξε στο τραπέζι στο πλαίσιο της ανταλλαγής, το Νο4 της φετινής διαδικασίας στο ντραφτ.

Επίσης εκτός από την επιλογή του ντραφτ προσφέρουν μαζί τους Μπράντον Ίνγκραμ και Λόνζο Μπολ.

Celtics and Lakers are engaged in trade talks with New Orleans on All-NBA star Anthony Davis, league sources tell me, @ZachLowe_NBA , @ramonashelburne and @WindhorstESPN . Lakers No. 4 pick has been discussed as trade chip to help Pels acquire high-level player in multi-team deals.

The Lakers have made Brandon Ingram, Lonzo Ball and the No. 4 pick in the June 20 draft available in trade talks with the Pelicans, league sources say. New Orleans has made it known it hope to assemble a three-teams-or-more deal before surrendering Anthony Davis

— Marc Stein (@TheSteinLine) 12 Ιουνίου 2019