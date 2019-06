Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, o Αυστραλός σέντερ θα ενεργοποιήσει την οψιόν στο συμβόλαιό του με τους Σέλτικς έναντι 5,9 εκατομμυρίων δολαρίων για την σεζόν 2019-2020.

Celtics center Aron Baynes has reportedly exercised his $5.9M player option for the 2019-20 season. pic.twitter.com/AaQpcgdnyb

— NBA TV (@NBATV) 12 Ιουνίου 2019