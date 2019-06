Το NBA μάζεψε σε ένα βίντεο ατάκες από διεθνείς περιγραφές του Game 5 μεταξύ Ουόριορς και Ράπτορς.

Δείτε το αποτέλεσμα σε διάφορες γλώσσες στα κρίσιμα σημεία της νίκης των Ουόριορς.

Broadcasters from around the world call the clutch buckets of Game 5! #NBAFinals

: TOR 3-2 GSW, Game 6

: 9:00pm/et - Thursday, 6/13

: ABC : TSN pic.twitter.com/ltbCEyy6cA

— NBA (@NBA) 12 Ιουνίου 2019