Καβαλίερς: Γυναίκα βοηθός στο πλευρό του Μπέιλεν (pics)

Το ΝΒΑ επενδύει όλο και πιο πολύ τελευταία στις γυναίκες!

Η Μπέκι Χάμον έδειξε τον... δρόμο και πλέον και οι Καβαλίερς θα έχουν στον πάγκο τους γυναικεία παρουσία, αφού η Λίντσεϊ Γκότλιεμπ θα είναι η βοηθός του Τζον Μπέιλεν και γίνεται η πρώτη γυναίκα head coach από το κολεγιακό που βρίσκεται σε επιτελείο ομάδας του ΝΒΑ.

Η 41χρονη κόουτς ήταν στον πάγκο της γυναικείας κολεγιακής ομάδας του California από το 2011 και πλέον θα δοκιμάσει τις δυνάμεις της και στο ΝΒΑ.

Η καριέρα της ξεκίνησε το 1999, όταν και ήταν βοηθός στο Syracuse. Ακολούθησαν το New Hampshire (2001-02), το Richmod (2002-05), το California (2005-08) και το UC Santa Barbara (2008-11).

Το 2009 και το 2011 κατέκτησε το πρωτάθλημα στην Big West Conference και το 2013 στην Pac-12. Το 2009 πήρε και το βραβείο της καλύτερης κόουτς, όπως και το 2013, από τα media.

Gottlieb – a Final Four and seven-time NCAA Tournament head coach for Cal – is the first women’s collegiate head coach recruited to an NBA coaching staff. https://t.co/Rto5l8mshx

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 12 Ιουνίου 2019