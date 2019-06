Μητέρα Ντουράντ: «Ο Κέβιν μου ζήτησε να μην κλάψω και με καθησύχασε» (vid)

Προμηθέας - Παναθηναϊκός με ακόμα καλύτερες αποδόσεις και άμεση απόδοση κερδών*. |21+ *Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις

Ο Κέβιν Ντουράντ τραυματίστηκε στον αχίλλειο στις αρχές του 2ου δωδεκαλέπτου του Game 5 και αποχώρησε από το ματς.

Η μητέρα του μίλησε στην εκπομπή Good Morning America και αποκάλυψε τα λόγια που της είπε ο γιος μετά τον τραυματισμό του.

«Μου είπε να μην κλαίω. Μου πως θα είναι όλα καλά και να μην ανησυχώ», ανέφερε ο Γουάντα, η μητέρα του σταρ των Ουόριορς.

Οι Ουόριορς περιμένουν τα αποτελέσματα της μαγνητικής που υποβλήθηκε στη Νέα Υόρκη.

"He just told me not to cry. ... He just told me he was going to be okay and don't worry."

–Kevin Durant's mom, Wanda, on what he told her after his injury (via @GMA) pic.twitter.com/fvLfN9XNPU

— ESPN (@espn) 12 Ιουνίου 2019