Φίλος των Ράπτορς έστειλε λουλούδια για τον Ντουράντ και ζήτησε συγγνώμη! (pic)

Σε μια όμορφη κίνηση προχώρησε ένας φίλος των Ράπτορς.

Έστειλε λουλούδια στους Ουόριορς για να ζητήσει συγγνώμη για τα χειροκροτήματα και τους πανηγυρισμούς των υπόλοιπων φιλάθλων των Καναδών, τη στιγμή που τραυματίστηκε ο Κέβιν Ντουράντ.

«Αγαπητοί Ουόριορς και Ντουράντ. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι οι μερικοί βλάκες φίλαθλοι των Ράπτορς πανηγύρισαν όταν τραυματίστηκε ο ΚD. Ένιωσα απαίσια, ήταν ντροπή. Ζητάω συγγνώμη εκ μέρους του Καναδά. Προσευχές για ταχεία ανάρρωση», έγραψε στην κάρτα που είχαν τα λουλούδια.

"I hereby apologize on behalf of Canada -- prayers for recovery."

A Raptors fan sent flowers to the Warriors as an apology for the cheers after Kevin Durant's injury.

(via @KleinschmidtJD)https://t.co/uaBRaPcJwk pic.twitter.com/blSx2uFpdU

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) 12 Ιουνίου 2019