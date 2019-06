Μπάρκλεϊ: «Οι Ουόριορς φταίνε για τον τραυματισμό του Ντουράντ» (vid)

Ο Κέβιν Ντουράντ τραυματίστηκε στο δεξί πόδι και είναι πολύ πιθανό να έχει ζημιά στον αχίλλειο.

Οι Ουόριορς περιμένουν τα αποτελέσματα της μαγνητικής για να το επιβεβαιώσουν.

Θέση για το θέμα πήρε και ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ, ο οποίος τόνισε πως οι... πολεμιστές είναι υπεύθυνοι για τον τραυματισμό του KD.

«Κατηγορώ τους Ουόριορς για τον τραυματισμό του KD και δεν με νοιάζει τι λένε για αυτό. Δεν έπρεπε να τον αφήσουν να παίξει. Διέλυσαν τον αχίλλειο τένοντα του», ανέφερε ο Sir Charles.

"I blame the Warriors for KD getting hurt and I don't care what they say about it."

Charles Barkley brought the heat, saying the Warriors shouldn't have played Kevin Durant in Game 5 pic.twitter.com/uyTgg2qsCS

