Οι βολές που δεν δόθηκαν στον Γκασόλ, 49 δευτερόλεπτα πριν το τέλος! (vid)

Το ΝΒΑ μέσω του Last 2 Minute Report αναφέρει πως θα έπρεπε να δοθούν 2 βολές στον Μάρκ Γκασόλ, 49 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του Game 5.

Ο Κάζινς έκανε φάουλ στον Γκασόλ που δεν δόθηκε, ο οποίος έχασε το σουτ και έπεσε στο έδαφος.

Οι Ουόριορς νικούσαν με 106-103 εκείνη τη στιγμή

«Υπήρχε επαφή που επηρεάζει την προσπάθεια του Γκασόλ», ανέφερε το ΝΒΑ για τη φάση.

Last Two Minute Report says this should have been a foul on DeMarcus Cousins at the rim against Marc Gasol pic.twitter.com/kxnwi7WrfE

— Drew Shiller (@DrewShiller) 11 Ιουνίου 2019