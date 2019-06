Ο Τζένκινς αναλαμβάνει τους Γκρίζλις (pic)

Ο Τζένκινς άρχισε την προπονητική καριέρα του στη θυγατρική ομάδα των Σπερς στη G-League ενώ εργάστηκε στο πλευρό του Μάικ Μπουντενχόλζερ στους Μπακς (2018-19) και τους Χοκς (2013-18).

Το προηγούμενο διάστημα συναντήθηκε τρεις φορές με τους ανθρώπους των Γκρίζλις κι αποτελεί τον τρίτο πρώην συνεργάτη του Μπουντενχόλζερ που θα κάτσει σε πάγκο ομάδας ΝΒΑ έπειτα από τον Κουίν Σνάιντερ (Τζαζ) και τον Κένι Άτκινσον (Νετς).

Παρεμπιπτόντως, το Μέμφις επιλέγει στο Νο2 του Draft κι αναμένεται να καταλήξει στον Τζα Μοράντ.

The Memphis Grizzlies are hiring Milwaukee Bucks assistant Taylor Jenkins as the franchise’s next head coach, league sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 11 Ιουνίου 2019