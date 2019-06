Ένας φίλος των Ουόριορς πανηγύρισε... μόνος του μέσα στο Τορόντο! (pic)

Στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και πιο συγκεκριμένα στο ΝΒΑ είναι ένας... άλλος, τελείως διαφορετικός πλανήτης και αυτό επιβεβαιώνεται επί καθημερινής βάσης!

Οι Ουόριορς πέρασαν από το Τορόντο για το 3-2 στη σειρά και ένας φίλος του Γκόλντεν Στέιτ βρέθηκε ολομόναχος ανάμεσα στους χιλιάδες οπαδούς των Ράπτορς και πανηγύρισε τη νίκη της ομάδας του.

Μαντέψτε: Κανείς δεν τον πείραξε, κανείς δεν τον άγγιξε, κανείς δεν του είπε τίποτε απολύτως...

We see you #DubNation pic.twitter.com/9K3ZSk4bZd

— Golden State Warriors (@warriors) 11 Ιουνίου 2019