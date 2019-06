Ο Καουάι γελώντας: «Δεν πήρα το τελευταίο σουτ γιατί...» (vid)

Ο ηγέτης του Τορόντο κλείστηκε και έδωσε την πάσα για να πάρει το τελευταίο σουτ του αγώνα ο Λάουρι, που τελικά αστόχησε και έδωσε ακόμα μια ευκαιρία στους Ουόριορς. Μετά το τέλος ο Λέοναρντ ρωτήθηκε γιατί δεν πήρε εκείνος το τελευταίο σουτ και με γελώντας απάντησε το... προφανές.

«Δύο παίκτες ήρθαν πάνω μου. Δεν ξέρω αν μπορούσα καν να βρω σουτ. Είναι δύσκολο αν έχεις δύο παίκτες πάνω σου. Πρέπει να προσπαθήσεις να βρεις το σωστό play. Βρήκαμε σουτ από την γωνία, αλλά δεν έγινε αρκετά γρήγορα».

Kawhi laughed when asked why he didn't take the final shot: "I mean, two guys came up on me." ¯\_(ツ)_/¯ pic.twitter.com/I9JNH8OrSN

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 11 Ιουνίου 2019