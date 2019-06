Τραυματισμός στον αχίλλειο ο Ντουράντ! (vid)

Οι Ουόριορς έκαναν το break, ωστόσο τα μαντάτα δεν είναι ευχάριστα για τον Κέβιν Ντουράντ.

Ο KD τραυματίστηκε στο πρώτο δωδεκάλεπτο, αποχώρησε από το παρκέ, ενώ αργότερα έφυγε από το γήπεδο με προστατευτική μπότα.

Ο GM της ομάδας, Μπομπ Μάιερς ανέφερε πως ο σταρ των Ουόριορς έχει πρόβλημα στον αχίλλειο και όλοι περιμένουν να δουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων για το μέγεθος της ζημιάς.

Ένας αρκετά ύπουλος τραυματισμός για τον σπουδαίο σκόρερ και κάτοχο 2 βραβείων MVP των τελικών.

Μετά τον τραυματισμό του στο Game 5 με τους Ρόκετς, στάθηκε άτυχος για άλλη μια φορά.

Here's how Durant's injury happened, might be Achilles.pic.twitter.com/KUaU1pRRAV

— Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) 11 Ιουνίου 2019