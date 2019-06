Οι τριποντάρες των Splash Brothers που... έσωσαν τους Ουόριορς! (vid)

Oι Ουόριορς βρέθηκαν κοντά στην απώλεια του πρωταθλήματος, αλλά οι Splash Brothers... καθάρισαν τους Ράπτορς.

Δυο τρίποντα του Τόμπσον και ένα του Κάρι έριξαν στο καναβάτσο τους Καναδούς και έστειλαν τη σειρά των τελικών σε Game 6.

Δείτε τα μεγάλα σουτ των... φονιάδων από το Γκόλντεν Στέιτ!

The @warriors outlast Toronto in a fantastic finish to Game 5 of the #NBAFinals presented by @YouTubeTV! #StrengthInNumbers

Game 6: Thursday (6/13), 9pm/et, ABC & TSN pic.twitter.com/R2FS6ma8qu

— NBA (@NBA) 11 Ιουνίου 2019