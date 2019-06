Ούτε με φάουλ δεν σταματάς τον Κάρι.

Ο Στεφ σηκώθηκε για τρεις και το μπουμπούνισε, ενώ πήρε και το φάουλ.

Έβαλε και τη βολή, ολοκληρώνοντας το τετράποντο.

Δείτε τη φάση στο Game 5 των τελικών.

Steph Curry (20 PTS) floats into open space and fires... plus the foul! #StrengthInNumbers 56#WeTheNorth 48

3:15 left in the half on ABC & Sportsnet pic.twitter.com/fMLGtrLttZ

— NBA (@NBA) 11 Ιουνίου 2019