Δεν αφήνουν οι ατυχίες τον Ντουράντ.

Ο KD τραυματίστηκε ξανά στο δεξί του πόδι (φόβοι για αχίλλειο) και αποχώρησε από το ματς.

Σε αναμμένα κάρβουνα πλέον οι Ουόριορς και ο Κερ.

Δείτε την φάση που έπαιξε άμυνα ο Ιμπάκα πάνω στον KD

Here's how Durant's injury happened, might be Achilles.

