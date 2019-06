Νερς: «Ο Λέοναρντ θα μαρκάρει τον Ντουράντ στο ξεκίνημα»

Ο Κέβιν Ντουράντ θα παίξει στο Game 5 κόντρα στους Ράπτορς και ο Νικ Νερς έχει σκεφτεί ήδη με ποιον θα τον αντιμετωπίσει.

Ο προπονητής των Καναδών τόνισε πως ο Καουάι Λέοναρντ θα αναλάβει να τον μαρκάρει στο ξεκίνημα του ματς.

Άλλωστε ο Klaw είναι ένας εκ των κορυφαίων αμυντικών στη λίγκα, κάνοντας εξαιρετική δουλειά και στο μαρκάρισμα του Αντετοκούνμπο στον προηγούμενο γύρο.

Nick Nurse says Kawhi will "probably" start on KD to begin the game pic.twitter.com/FH3HylBoWY

