Ράπτορς - Ουόριορς: Τελευταία στιγμή του Ντουράντ (pic)

Σύμφωνα με ρεπόρτερ των «πολεμιστών», ο «KD» αναμένεται να παίξει κανονικά κόντρα στην ομάδα του Τορόντο.

Ωστόσο, οι Ουόριορς δεν επιβεβαιώνουν τίποτα ακόμα και αναφέρουν πως η συμμετοχή του στο Game 5 θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

Η σειρά είναι στο 3-1 και οι Ράπτορς απέχουν μία νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος του ΝΒΑ.

KD is expected to be a “full go” in Game 5 tonight, per @MontePooleNBCS

Warriors say he’s a game-time decision (calf) pic.twitter.com/Aqc3gqYExG

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) 10 Ιουνίου 2019