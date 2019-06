Ράπτορς - Ουόριορς: Παίζει ο Ντουράντ! (pics)

Η σειρά είναι στο 3-1 και οι Ράπτορς απέχουν μία νίκη από την κατάκτηση του πρωταθλήματος του ΝΒΑ.

Ο «KD» δεν θέλει να δει την ομάδα του να χάνει και σχεδιάζει να παίξει στο Game 5, σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι του «ESPN».

Αυτό το ανέφερε πρώτος ένας ρεπόρτερ των «πολεμιστών» και πλέον ο τόπος έχει... βουίξει ότι ο Ντουράντ επιστρέφει!

Ωστόσο, οι Ουόριορς δεν επιβεβαιώνουν τίποτα και αναφέρουν πως η συμμετοχή του στο Game 5 θα κριθεί την τελευταία στιγμή.

KD is expected to be a “full go” in Game 5 tonight, per @MontePooleNBCS

Warriors say he’s a game-time decision (calf) pic.twitter.com/Aqc3gqYExG

— Bleacher Report NBA (@BR_NBA) 10 Ιουνίου 2019