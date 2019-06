Μπάρκλεϊ: «Όποιος ξαναπεί ότι ο ΛεΜπρόν είναι καλύτερος του Τζόρνταν, θα τον χτυπήσω» (vid)

«Όποιον δημοσιογράφο συναντήσω από κοντά στο υπόλοιπο της ζωής μου και μου πει πως ο ΛεΜπρόν είναι τόσο καλός όσο ο Τζόρνταν ή το ίδιο ανταγωνιστικός... θα τον χτυπήσω εκείνη τη στιγμή. Αλήθεια, εκείνη τη στιγμή χωρίς να τον ενημερώσω» ανέφερε ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ αστειευόμενος φυσικά.

Charles Barkley goes postal on live TV: Any media person i see in person for the rest of my life why try to tell me LeBron James is as good as or competes like Michael Jordan, i'm just gonna' slap the hell outta him right on the spot! Right on the damn spot, no question ask! pic.twitter.com/VtbsSubuu1

