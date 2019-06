Κάρι: «Κανείς δεν ξέρει πως θα τελειώσει» (vid)

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ του Game 5 θα προβληθεί συνέντευξη του Στεφ Κάρι στο ESPN.

Στο promo βίντεο που ετοίμασε το κανάλι ο Κάρι αναφέρει, «Ποιος ξέρει πώς τελειώνει αυτή η ιστορία. Όποιος όμως και να είναι έτοιμος να παίξει στον πέμπτο τελικό, ξέρουμε ποια είναι η αποστολή μας και θα δώσουμε ό,τι έχουμε και δεν έχουμε για να τη φέρουμε εις πέρας».

“Who knows how the story ends. But whoever’s out there ready to play in Game 5, we know what the task is and we just wanna give it everything we’ve got to get the job done.”

—Steph Curry to @Rachel__Nichols pic.twitter.com/RljyXgfoEm

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) 10 Ιουνίου 2019