Οι Πέλικανς έδωσαν θέση αντιπροέδρου αγωνιστικών θεμάτων στη Σούιν Κας (pic)

Η Σούιν Κας έχει κατακτήσει πρωτάθλημα τόσο στο NCAA, όσο και στο WNBA.

Οι Πέλικανς συμφώνησαν να της δώσουν πόστο αντιπροέδρου σε αγωνιστικά θέματα της ομάδας ενώ θα επικεντρωθεί κυρίως σε βοήθεια των νεαρών παικτών εντός κι εκτός παρκέ.

Η Κας η οποία έπαιξε 15 σεζόν στο WNBA είναι μία από τις πολλές αλλαγές αφού θυμίζουμε πως και ο Τράιαν Λάνγκτον πήρε θέση GM.

The New Orleans Pelicans are hiring former UConn and WNBA star Swin Cash to a senior front office role, reports @ZachLowe_NBA: https://t.co/v9XdYpD7lD

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) 10 Ιουνίου 2019