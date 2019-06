Ντουράντ: Κάνει αγώνα δρόμου να προλάβει, μπορεί να «σώσει» τους Ουόριορς; (poll)

Πολλές συζητήσεις, πολύ μελάνι έχει χυθεί για τον Κέβιν Ντουράντ και ας μην είναι σε θέση να αγωνιστεί από τις 8 Μαϊού και το Game 5 στον δεύτερο γύρο των playoffs κόντρα στους Ρόκετς. Ο KD τραυματίστηκε και ενώ αρχικά υπήρξε κουβέντα για το αν οι Ουόριορς είναι καλύτεροι ή χειρότεροι χωρίς εκείνον πλέον η απάντηση αυτή είναι πιο ξεκάθαρη από ποτέ. Οι Πρωταθλητές είναι σε πολύ άσχημη θέση και οι Τελικοί με τους Ράπτορς δεν έχουν πάει όπως θα ήθελαν. Είναι πίσω στην σειρά με 3-1, το Game 5 είναι και πάλι στο Τορόντο και θα πρέπει να καταβάλουν τεράστια προσπάθεια για να ανατρέψουν μια κατάσταση που δείχνει δύσκολη τουλάχιστον.

Η ομάδα του Στιβ Κερ όλο αυτόν τον καιρό έχει κληθεί να ξεπεράσει πάρα πολλά προβλήματα τραυματισμών και αυτοί που παίζουν μοιάζουν να έχουν βγει έξω από τα νερά τους. Εκτός από τον Ντουράντ, οι Τόμπσον, Ιγκουοντάλα, Κάζινς και Λούνεϊ έχουν αντιμετωπίσει θέματα και οι περισσότεροι «σφίγγουν τα δόντια» για να παίξουν, μη μπορώντας τελικά να ανταποκριθούν στις δυσκολίες των Τελικών του ΝΒΑ.

Οι πρωταθλητές έφτασαν να είναι με την πλάτη στον τοίχο και όλοι πλέον ψάχνουν την επιστροφή του Ντουράντ σαν να είναι... Μεσσίας. Τα δεδομένα αυτή την στιγμή πάντως είναι... μπερδεμένα, αφού ο Στιβ Κερ μπορεί να δήλωσε ότι ο παίκτης προπονήθηκε, ο KD όμως δεν βγήκε στο παρκέ όσο ήταν οι δημοσιογράφοι εκεί, εκτός από λίγο στο τέλος και τα ερωτήματα για το τι τελικά συμβαίνει είναι πολλά.

«Έκανε κάποια πράγματα με τους νεαρούς παίκτες της ομάδας και σήμερα θα κάνει προπόνηση. Σίγουρα κάθε μέρα κάνει και πιο πολλά πράγματα στην προπόνηση». Κανείς δεν έχει απαντήσει αν θα παίξει ή όχι και μυστήριο καλύπτει τον τραυματισμό του περσινού MVP των Τελικών.

Steve Kerr gives an update on KD's status heading into Game 5 of the #NBAFinals#DubNation #NBAonBTVpic.twitter.com/m2uuWW8Hoj

— Basketball TV (@BTVHoops) 10 Ιουνίου 2019