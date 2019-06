Λίγο έμεινε για να κυκλοφορήσουν τα νέα παπούτσια της Nike, με την υπογραφή του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Αρχές Ιουλίου και συγκεκριμένα στις 3 αναμένεται να βγουν και επίσημα, αλλά μέχρι τότε φωτογραφίες με ένα αθλητικό παπούτσι που φαίνεται να είναι το νέο Nike Freak 1's έχουν αρχίσει και κυκλοφορούν και έχουν πάνω τους μοναδικές λεπτομέρειες.

Το παπούτσι είναι ασπρόμαυρο και στην σόλα του έχει τα ονόματα ολόκληρης της οικογένειας του Γιάννη Αντετοκούνμπο. Θα πρέπει να κάνουμε όλη λίγη υπομονή ακόμα για να δούμε αν όντως αυτά θα είναι, αλλά και πάλι οι λεπτομέρειες είναι εντυπωσιακές, με τον Ντάντλεϊ να είναι επίσημα και ο πρώτος αθλητής που δηλώνει ότι τα θέλει οπωσδήποτε.

Ρίξτε μια ματιά και μόνοι σας...

Thoughts on the Nike Freak 1’s? Release on July 3rd. Supporting Giannis, I’m getting a pair to lockdown my driveway hoop. Buckets. pic.twitter.com/6CA0Gc8int

Giannis literally had Nike put the names of his entire immediate family on his signature shoe.

His parents names are on the side of the Nike Freak 1s and his brothers names are on the back at the bottom.

There is no superstar like Giannis. pic.twitter.com/uG1WYuZVj6

— Justin Wills (@itsjwills) 10 Ιουνίου 2019