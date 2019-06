Η αποχώρηση του Ντουράντ μετά το τέλος της προπόνησης (vids)

Ο Κέβιν Ντουράντ μόλις αποχώρησαν οι δημοσιογράφοι από την προπόνηση, πάτησε παρκέ και ακολούθησε το πρόγραμμα των Ουόριορς.

Ο ηγέτης των πρωταθλητών αναμένεται να βοηθήσει απόψε στον πέμπτο τελικό κόντρα στους Ράπτορς.

Μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης αποχώρησε με τον βοηθό προπονητή του Κερ, Μάικ Μπράουν έχοντας πάγο στο πόδι. Απόλυτα φυσιολογικό αυτό αφού όλοι σχεδόν οι παίκτες στο πλαίσιο της αποθεραπείας βάζουν πάγο σε διάφορα μέρη τους σώματος.

Kevin Durant leaving #ScotiaBankArena after his first practice with the team since injury it his right calf. @steve21smith, @Dennis3DScott and I will have more on @NBATV at 8p/et, 5p/pt. #NBAFinals #DubNation pic.twitter.com/Xx8sqK6sHC

— Jared Greenberg (@JaredSGreenberg) 9 Ιουνίου 2019